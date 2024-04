Calcio, terzultima di Eccellenza per Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani la terzultima giornata di Eccellenza, importante per diversi aspetti per Civitavecchia e Ladispoli. I nerazzurri (ore 11) faranno visita al Pomezia nella sfida tra deluse di questo campionato. Se infatti i civitavecchiesi sono quinti e già fuori dai giochi playoff, qualche minima speranza la coltiva ancora il Pomezia che però dovrà vincere tutte le gare e sperare nei passi falsi di chi sta sopra in classifica. L’undici di Scudieri spera di fare un altro scherzetto dopo aver battuto la W3 Maccarese. Reduce da un ottimo periodo si giocherà la salvezza invece il Ladispoli che farà visita al Villalba. Sono 4 i punti in meno della squadra di Puccica sui rivali di domani ed è chiaro che solo vincendo potrà accorciare il gap e sperare di scavalcarli per cercare di centrare l’accesso ai playout.