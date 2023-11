Calcio, terremoto nel Città di Cerveteri: salta mister Superchi

Decisiva la sconfitta di mercoledì in casa contro il Borgo Palidoro. Attesa per capire chi sarà il nuovo mister e se sarà scelto già prima della trasferta di domenica

Terremoto in casa del Città di Cerveteri. Dopo la sconfitta al “Galli” per 4 a 1 contro il Borgo Palidoro come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia del divorzio tra la società etrusca e il mister. Una notizia sicuramente inattesa visto che il Città di Cerveteri aveva iniziato bene il campionato superando anche i primi due turni della Coppa Italia di categoria. Ora l’attesa è per capire chi sarà il nuovo allenatore e se verrà già deciso nella giornata di sabato alla vigilia della trasferta della sfida con la Nuova Pescia Romana.

Ecco il comunicato della società. “Il Città di Cerveteri comunica di aver interrotto i rapporti in maniera consensuale e nella massima serenità con il tecnico della prima squadra Giampaolo Superchi.

Al quale, ringraziandolo per il grande impegno dimostrato, la professionalità e lo spessore umano trasmesso in questo tempo trascorso insieme, auguriamo i migliori traguardi da raggiungere nel mondo dello sport. Grazie Mister”