Terremoto in casa del Città di Cerveteri. Sono arrivate infatti questo pomeriggio le dimissioni del tecnico Stefano Di Chiara. La squadra verdeblu domenica non aveva giocato una partita brillante ed aveva perso per 2-0 nel derby contro il Ladispoli uscendo così dalla Coppa Italia. Un KO che però nell’immediato non sembrava aver lanciato segnali di questo genere fino a questo pomeriggio quando Di Chiara ha confermato l’addio al Città di Cerveteri. Ora per la società del presidente Iurato si apre la corsa per trovare il nuovo tecnico visto che domenica si tornerà subito in campo per la prima gara di Eccellenza quando a far visita sarà il Civitavecchia di Paolo Caputo. I nomi caldi in questo momento sono quelli di Pino Brandolini, responsabile della scuola calcio, e Pietro Bosco che era già stato avvicinato al Cerveteri durante l’estate