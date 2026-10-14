Brutta tegola per il Civitavecchia e per uno dei suoi migliori giocatori di questo inizio di stagione. Tommaso Tamburlani (foto di Alessio De Luca), infortunato nel corso della partita vinta dai nerazzurri sul campo del Fregene domenica scorsa, dovrà stare fermo per diverse settimane. Più grave del previsto infatti l’infortunio subito dal difensori dai piedi buoni che con ogni probabilità ha già finito il suo 2026 e rivedrà il campo solo all’inizio del 2027. Non sarà semplice per il Civitavecchia sostituirlo ma la buona notizia è il ritorno sicuro di Fatarella che aveva saltato Fregene per squalifica e quella probabile di Crocchianti dall’infortunio che lo tiene fermo dalla prima giornata.