Calcio, stagione finita per Ruggiero

Per il capitano nerazzurro confermata la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi di gioco per diversi mesi

Arrivano bruttissime notizie per il Civitavecchia e per Luigi Ruggiero. Nella giornata di ieri, dopo gli esami strumentali del caso, è arrivata la conferma della gravità dell’infortunio subito dal capitano nerazzurro, con la rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dai campi di gioco per tanto tempo. L’operazione di ricostruzione avverrà nelle prossime settimane, poi una lunga riabilitazione che lo riporterà sui campi da calcio tra qualche mese.

Per lui da parte della società, dirigenti, giocatori e tifosi un caloroso, sincero augurio di pronta guarigione e veloce ritorno in campo, con la speranza di rivederlo tra qualche tempo come condottiero neroazzurro in un’altra categoria.