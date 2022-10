Calcio, sorriso Civitavecchia: battuto il Centro Primavera nel segno di Vittorini

I nerazzurri vincono in rimonta per 4-2 al Tamagnini. Pareggio per il Ladispoli, perde il Città di Cerveteri

E’ stata una domenica di sorrisi per il Civitavecchia. I nerazzurri hanno battuto, con una rimonta incredibile, il Centro Sportivo Primavera per 4-2. Gli ospiti sono andati sul doppio vantaggio tra fine primo tempo e inizio della ripresa ma Ruggiero e compagni non hanno mollato segnando 4 reti tutte nella seconda frazione. Dopo il 2-1 di Serpieri la scena se l’è presa l’incontenibile Vittorini che ha siglato una tripletta da sogno regalando tre punti d’oro all’undici guidato da Bifini. Buon pari casalingo per il Ladispoli che al Sale ha impattato sull’1-1 con la Favl Cimini. Dopo il vantaggio ospite il solito Catese ha dato il pari ai suoi. Sconfitta netta per il Città di Cerveteri. I neroverdi sono stati travolti per 3-0 sul campo dell’Unipomezia in una gara che ha avuto poco da dire. In classifica il Civitavecchia si porta al terzo posto a quota 9, il Cerveteri rimane fermo a 7 mentre il Ladispoli di punti ne ha 5.