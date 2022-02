Calcio, sorridono Ladispoli e Cerveteri. Frena il Civitavecchia

E’ stato un turno positivo per le squadre locali impegnate nella quarta giornata di ritorno di Eccellenza. Sorridono Ladispoli e Città di Cerveteri che ottengono due successi importanti per la classifica mentre il Civitavecchia ottiene solo un pareggio. I rossoblù espugnano il campo dell’Atletico Vescovio per 2-1 grazie alle reti di Capanna e Toscano. Vittoria casalinga netta per il Cerveteri che al Galli batte all’inglese, 2-0, l’Astrea. La doppietta di Morbidelli regala 3 punti preziosi al team di Ferretti. Pareggio con rimpianti per il Civitavecchia. I nerazzurri hanno impattato sull’1-1 sul campo dell’Ottavia. Dopo aver sprecato le solite tante palle gol Ruggiero e compagni, attesi mercoledì dalla gara più importante dell’anno la finale di Coppa Italia contro il Tivoli, sono andati sotto a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa a trovare il pari è stato Fatarella al minuto 80. Un punto che allontana i civitavecchiesi dalle prime due posizioni di classifica. Il Civitavecchia è infatti sempre quarto con 37 punti, a -8 dal Pomezia e -5 dalla Favl Cimini. Il Ladispoli sale in quinta posizione solitaria con 32 punti mentre il Città di Cerveteri è sempre quartultima ma adesso in compagnia del Parioli a quota 21.