Calcio, solo ko nella domenica delle locali

Domenica terribile per le tre squadre locali impegnate nella terza giornata del campionato di Eccellenza. Il Ladispoli ha ceduto per 1-0 sul campo del Pomezia al termine di un match equilibrato e risolto da un calcio di rigore di Cano per i padroni di casa. Secondo ko di fila per il Civitavecchia che ha perso 3-2 ad Aranova. Padroni di casa avanti con Monteforte che poi segna anche il 2-0, nel mezzo l’espulsione di Funari, al minuto 30 del primo tempo. Nella ripresa l’Aranova segna il 3-0 e il Civitavecchia prova a rientrare nel match con le reti di Cerroni, su calcio di rigore, e Panico ma non ci riesce. Tante emozioni anche al Galli dove il Città di Cerveteri ha ceduto per 3-2 al Certosa. Per i verdeazzurri fa tutto Teti che segna il gol del vantaggio e il 2-2 ma sbaglia anche un calcio di rigore. Per i padroni di casa da segnalare anche l’espulsione di Palermo. Nel finale Gallaccio trova il decisivo 3-2 per gli ospiti. In classifica il Ladispoli rimane a quota 6, il Civitavecchia a 3 e il Città di Cerveteri sempre a zero.