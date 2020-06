Calcio, si dividono le strade di Toscano e del Civitavecchia

Dopo i tanti rinnovi arriva anche un’altra partenza in casa Civitavecchia, dopo quella del portiere Nunziata. Stavolta a salutare il club nerazzurro è Gianluca Toscano. Per lui in nerazzurro un inizio di stagione, quella scorsa ovviamente, in salita, dopo essere stato uno degli acquisti più importanti, e una seconda parte di stagione di ottimo livello, tanto da lasciare un buon ricordo sia in società che tra i tifosi. Per lui 14 gol in totale tra campionato e Coppa Italia.

“Volevo ringraziare il Civitavecchia calcio per l’anno passato – ha dichiarato Toscano con un post su Facebook – e ringraziare in particolar modo presidenza, Dirigenza staff e tutti i compagni di squadra e tutti i tifosi presenti ogni domenica in casa e fuori,ed augurare un grande in bocca al lupo. Per l’avvenire ci rincontreremo nei campi di calcio. Grazie di tutto”.

“A Gianluca Toscano – commenta la società nerazzurra – vanno i ringraziamenti per quanto fatto in questa stagione con il neroazzurro addosso, e allo stesso tempo i migliori auguri per il futuro prossimo”. Non si fermano invece i rinnovi e oggi è stata la volta di quattro giovanissimi. Indosseranno ancora la maglia nerazzurra Palumbo, Gandolfi, Bellumori e Converso, quattro giovani atleti che già quest’anno Caputo ha impiegato costantemente, spesso dai primi minuti di gioco.