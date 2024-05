Calcio, si chiude la stagione regolare di Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani alle 11 l’ultima giornata di Eccellenza. In campo Civitavecchia e Ladispoli che avranno obiettivi diversi. I nerazzurri ormai sicuri del quinto posto faranno visita all’Astrea con sicuramente diversi cambi di formazione. Sarà l’ultima in panchina per Scudieri che ha già salutato tutti dopo il match vinto domenica scorsa per 4-3 con la Luiss. Decisamente più importante per la classifica la gara che vedrà il Ladispoli di scena sul campo della Romulea. Una vittoria permetterebbe ai rossoblù di sperare ancora nel playout casalingo, ma il Villalba dovrebbe contemporaneamente non vincere in casa contro il Valmontone. In caso di sconfitta il rischio è di essere superati dall’Audace, se quest’ultima dovesse vincere contro il Montespaccato.