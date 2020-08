Calcio, si alza il sipario in Eccellenza e Promozione

Dopo mesi di stop per il Covid-19, finalmente il calcio dilettantistico è davvero pronto a ripartire. Sono stati sorteggiati oggi, in diretta streaming dalla sala “Enrico Baldani”, alla presenza del presidente della LND Lazio Melchiorre Zarelli e del vicepresidente della LND Area Centro Nuccio Caridi, gli accoppiamenti per quanto riguarda i campionati di Eccellenza e Promozione e anche le prime due giornate di campionato. Le tante formazioni locali sono state inserite tutte nel girone A. In Eccellenza si può parlare di girone difficile con tante squadre accreditate per la vittoria finale e che vedrà al via Academy Ladispoli, Aranova, Astrea, Atletico Vescovio, Campus EUR 1960, Casal Barriera, Città di Cerveteri, Civitavecchia, Corneto Tarquinia, Fiumicino 1926, Luiss, Pol. Faul Cimini, Pol. S. Angelo Romano, Pomezia Calcio 1957, Riano e W3 Roma Team. La prima giornata, in programma il 27 settembre, vedrà il Città di Cerveteri che ospiterà il Civitavecchia, la Corneto Tarquinia in casa contro il Riano e il Ladispoli che farà visita alla Luiss. Nella seconda giornata, il 4 ottobre, il Ladispoli riceverà l’Atletico Vescovio, la Corneto Tarquinia farà visita al Campus Eur, il Civitavecchia ospiterà il Fiumicino e il Città di Cerveteri sarà di scena a Pomezia. Sorteggiato anche il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza in programma il 20 settembre e che vedrà le sfide Ladispoli- Città di Cerveteri, Aranova-Corneto Tarquinia e Civitavecchia-Polisportiva Cimini. In Promozione nel girone A sono state inserite Bomarzo, Canale Monterano, Csl Soccer, Football Club Viterbo, Tuscania, Fregene Maccarese, Montefiascone, Nuova Pescia Romana, Passoscuro, Vigor Acquapendente, Ronciglione United, Santa Marinella, Tolfa, Sorianese, Duepigreco e Borgo Palidoro. La prima giornata vedrà il Tolfa fare visita al Bomarzo, la Csl Soccer di scena sul campo della Nuova Pescia Romana e il Santa Marinella ricevere il Montefiascone. Nella seconda giornata invece il Santa Marinella giocherà fuori casa contro il Canale Monterano, la Csl Soccer ospita il Tuscania e il Tolfa riceve la Vigor Acquapendente. Nel primo turno di Coppa Italia di Promozione, in gara secca, il Santa Marinella farà visita al Borgo Palidoro, il Tolfa sarà di scena sul campo del Canale Monterano e la Csl Soccer giocherà in trasferta contro il Passoscuro.