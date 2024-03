Calcio, sfide esterne per Civitavecchia e Ladispoli

Si gioca domani l’undicesima giornata di ritorno di Eccellenza che per le formazioni locali avrà un sapore diverso. Vista la posizione di classifica varrà solo per l’orgoglio per il Civitavecchia che alle 15 farà visita alla Pescatori Ostia penultima. Assenze pesanti per mister Scudieri che non avrà a disposizione gli squalificati Paolo Cerroni e Pompei oltre agli infortunati Contini e Scalzone. Decisamente più importante lo scontro esterno che attende il Ladispoli che alle 15 sarà di scena sul campo dell’Fc Viterbo. Scontro tra ex per i due allenatori che si sono scambiati la panchina rispetto alla passata stagione. Rossoblù di Puccica sempre quartultimi e che cercano i tre punti che servirebbero come l’oro per cercare di raggiungere i playout e provare la difficile missione salvezza.