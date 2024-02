Calcio, sfide difficili per Civitavecchia e Ladispoli

Reagire al momento difficile e rimettersi in marcia. E’ l’obiettivo di Civitavecchia e Ladispoli, in campo domani nella nona giornata del campionato di Eccellenza. Alle 15 i nerazzurri di Scudieri giocheranno in casa, ma al Fronti di Santa Marinella visto il turno di squalifica del Tamagnini dopo i fatti successi contro il Rieti, contro il Campus Eur. Sono 5 i punti di distacco tra le due compagini con i civitavecchiesi in ritardo e che, ormai troppo lontani dalle posizioni che contano, cercheranno una risposta d’orgoglio e di trovare la vittoria che manca da più di un mese. Sfida esterna complicatissima per il Ladispoli che alle 11 farà visita alla capolista W3 Maccarese. Ovviamente non sono queste le partite da vincere per i rossoblù che però faranno di tutto per trovare i punti salvezza che servono.