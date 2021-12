Calcio, sfide casalinghe insidiose per Santa Marinella e Borgo San Martino. Turno agevole per il Tolfa

Turno infrasettimanale valido per la terzultima giornata del campionato di Promozione che vedrà in campo domani pomeriggio alle 14.30 le tre squadre locali. Turno sulla carta agevole per il Tolfa secondo in classifica che farà visita al fanalino di coda Ronciglione, fermo a 5 punti e con un solo successo finora. Molto interessante il match casalingo del Fronti per il Santa Marinella, terzo a quota 25, che riceve la Sorianese sesta con 17 punti. E tutta da vivere anche la sfida del Sale tra Nuovo Borgo San Martino, che ha gli stessi punti del Santa Marinella, e il Fregene Maccarese che segue con due punti di ritardo.