Calcio, sfida salvezza per il Città di Cerveteri

Si gioca domani la quartultima giornata del campionato di Eccellenza. La sfida più importante per le locali è quella che attende il Città di Cerveteri che alle ore 11 riceve al Galli l’Atletico Vescovio. Si tratta di una importante sfida salvezza con gli ospiti che sono penultimi con 18 punti e i verdeazzurri al quintultimo posto a quota 30. Una vittoria darebbe probabilmente la certezza dei playout ma allo stesso tempo potrebbe avvicinare il Cerveteri anche alla speranza di salvezza diretta, risultati della altre permettendo. Chi vuole chiudere il capitolo salvezza è il Ladispoli che sempre alle 11 farà visita alla Boreale. La squadra di Micheli ha un punto e una gara da recuperare sugli avversari di domani e entrambe potrebbero anche accontentarsi di un pareggio. Senza storia la sfida in programma alle 16 al Tamagnini tra Civitavecchia e Grifone Gialloverde. La matematica non c’è ancora ma i nerazzurri sono ormai troppo lontani dai playoff mentre gli avversari di domani sono ultimi a quota zero.