Terza partita in una settimana per il Civitavecchia, reduce da nove successi di fila tra campionato e Coppa Italia. I nerazzurri sono attesi domani da una sfida per nulla semplice sul campo della Mp Cavese, con calcio d’inizio alle 11.15. Funari e compagni sono secondi con 18 punti e si troveranno di fronte una squadra ferma a quota 11 che in questo inizio di stagione ha un pò faticato ma al tempo stesso ha dimostrato di poter vincere o perdere con chiunque e quindi rappresenta un pericolo per le ambizioni dell’undici guidato da Francesco Colantoni. Le due squadre tra l’altro si sono già sfidate nella passata stagione visto che Mp Cavese non è altro che la nuova denominazione della Monti Prenestini che la scorsa annata è arrivata al secondo posto in classifica e in casa ha battuto i nerazzurri per 3-1. Ovviamente si parla di un altro campionato e il Civitavecchia ha le armi per vincere anche questa gara al netto dei pesanti infortuni di Tamburlani e Damiani che al pari di Fabbri non saranno della gara.