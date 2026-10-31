Una sfida da non fallire per non perdere ulteriore terreno dopo il ko con la Mp Cavese. Per il Civitavecchia arriva una gara molto difficile ma decisamente importante in quello che sarà il match clou della nona giornata di Eccellenza. Domani alle 15 al Tamagnini i nerazzurri riceveranno la Luiss. A rendere evidente l’importanza del match è la classifica che vede l’undici guidato da Colantoni al terzo posto a quota 18 e gli universitari secondi con 20 punti. Una sfida d’alta classifica per decidere l’inseguitrice del Rieti, sempre primo a punteggio pieno. In casa Civitavecchia solite assenze, quelle di Tamburlani e Damiani, ma anche un volto nuovo, l’attaccante Fondi che sicuramente troverà spazio all’esordio, dal primo minuto o dalla panchina.