Calcio, serata di festa per il Civitavecchia 1982-87

Una grande festa e un ritrovo tra ex giocatori nerazzurri. Il 18 giugno scorso si sono ritrovati al ristorante Caprasecca al mare ex giocatori,tecnici,staff medico,dirigenti…del Civitavecchia calcio anni 82/87. Anni quelli in cui il club nerazzurro navigava nel campionato di Serie C, incontrando società che ora militano in serie C e campionato cadetto (B). Tra ricordi e aneddoti la serata si è conclusa con la consegna di Targhe ricordo dell’evento ai Tecnici e staff Medico. Una targa particolare al compianto presidente di quegli anni Silvano Muto(consegnata al dirigente Mario Flamini). Presenti alla serata: De Felici Ernesto, Valeri Maurizio, Superchi Gianfranco, Di Rosa Andrea, Ottavi Luca, Sesena Roberto, Petronilli Primo, Salzano Massimo, Savino Nello, Orazi Angelo, Paolini Fabio, Olivari Giorgio, Paolini Luigi, Superchi Giampaolo, Cacciatori Daniele, Colapietro Gaetano, Serpilli Marco, Mariani Massimo, Valle Mauro, Tamalio Corrado, Fabiani Marco(All.), Melchiorri Roberto (D.G.), Libbi Carlo (Mass.), Iacomelli Gianfranco (Dott.), Mario Flamini (Dirig.), Ciccognani Massimo(Stampa), Giacomini Roberto (Super Tifoso). Oltre ai presenti sono stati contattati altri giocatori (Polverino, Lovison, Marello, Panero, Rispoli, Caponi, Olivetti, Ciannavei, Vincenzi, Biferali, Gorla, Mangiabene, Negozi, Spigarelli, Renzetti, Palo, Alesi, Caccialupi…ed altri,un totale di 68 giocatori) dirigenti (Massimo Maroncelli, Luigino Sposito) e Tecnici (Santin Nello, Trebiciani Tonino, Aldi Renzo), per vari motivi assenti, ma vicini in video chiamata.