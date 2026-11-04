Il Civitavecchia perde con il Real San Basilio per 3-1 ma passa il turno e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. I nerazzurri sono caduti al Francesca Gianni di Roma nel ritorno degli ottavi di finale, ma in virtù del 2-0 dell’andata e grazie al gol segnato in trasferta hanno ottenuto il pass per il turno successivo. La gara si è messa subito male nel primo tempo con i padroni di casa due volte a segno ma nel finale il giovane Vannacci ha siglato la rete del 2-1, risultata poi decisiva. Nella ripresa infatti il Real San Basilio ha realizzato la terza rete ma il Civitavecchia si è poi difeso con ordine senza subire altri gol. La squadra di Colantoni ottiene la qualificazione ai quarti di finale e può adesso concentrarsi sulla prossima difficile gara di campionato in casa della Boreale.
Home Civitavecchia Calcio, sconfitta dolcissima in Coppa Italia per il Civitavecchia che passa il...
Calcio, sconfitta dolcissima in Coppa Italia per il Civitavecchia che passa il turno. Decisiva la rete del giovane Vannacci
I nerazzurri hanno perso per 3-1 sul campo del Real San Basilio ma grazie al gol segnato in trasferta e al 2-0 dell'andata accedono ai quarti di finale