Il Civitavecchia perde con il Real San Basilio per 3-1 ma passa il turno e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza. I nerazzurri sono caduti al Francesca Gianni di Roma nel ritorno degli ottavi di finale, ma in virtù del 2-0 dell’andata e grazie al gol segnato in trasferta hanno ottenuto il pass per il turno successivo. La gara si è messa subito male nel primo tempo con i padroni di casa due volte a segno ma nel finale il giovane Vannacci ha siglato la rete del 2-1, risultata poi decisiva. Nella ripresa infatti il Real San Basilio ha realizzato la terza rete ma il Civitavecchia si è poi difeso con ordine senza subire altri gol. La squadra di Colantoni ottiene la qualificazione ai quarti di finale e può adesso concentrarsi sulla prossima difficile gara di campionato in casa della Boreale.