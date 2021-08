Calcio, scatta il 3 ottobre il campionato di Promozione di Tolfa, Santa Marinella e Nuovo Borgo San Martino

Prenderà via il 3 ottobre la stagione 2021-2022 del campionato di Promozione. Un torneo che sicuramente sarà ricco di incoglinite, dato che è fermo da quasi un anno per via della pandemia da Covid. Dopo lo scioglimento della Csl Soccer a rappresentare il territorio saranno il Tolfa, il Santa Marinella 1947 ed il Nuovo Borgo San Martino. Di queste tre sarà solamente la compagine collinare allenata da Daniele Fracassa ad avere la prima partita in casa contro il Borgo Palidoro. I santamarinellesi saranno ospiti del Passoscuro mentre i gialloblu cercheranno i primi punti sul terreno del Montefiascone. Il primo derby in programma sarà il 17 ottobre alla terza giornata quando allo Scoponi si affronteranno il Tolfa ed il Santa Marinella mentre il 14 novembre, settima giornata, i rossoblu saranno ospiti del Nuovo Borgo San Martino. Quest’ultimi saranno ospiti del Tolfa il 23 dicembre nella 14esima e penultima giornata di andata.