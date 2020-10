Cambio alla guida del Santa Marinella. Per motivi personali infatti ha dato le dimissioni il tecnico Gabriele Dominici sostituito da Nicola Salipante, ex allenatore del Csl Soccer che nelle ultime settimane stava collaborando al Città di Cerveteri come responsabile dell’area tecnica.

Il comunicato. “Era nell’aria e ieri sera se ne è avuta la conferma, mister Dominici dopo tre mesi di ottimo lavoro lascia la guida della prima squadra, nessuna motivazione tecnica nessun attrito ne con i dirigenti e ne con i calciatori e ne tantomeno con staff tecnico, ma solo l’incompatibilità del suo ruolo di allenatore con quello lavorativo che a causa del covid, poteva mettere a repentaglio la sua carriera lavorativa.

Queste le parole dell’ex tecnico “ Dispiace per tanti motivi, per l’attaccamento che ho a questi colori, per il gran bel gruppo che avevamo allestito io, lo staff tecnico i calciatori e per i dirigenti che mi hanno voluto fortemente alla guida di questa squadra. E’ stata una scelta sofferta ma dovuta, anche se il cuore è ancora li con i ragazzi. Auguro alla squadra e ai dirigenti le migliori fortune sportive, continuerò a seguirli come ho sempre fatto, ringrazio tutti per l’affetto che mi hanno dimostrato in questi mesi e in questi tremendi giorni”.

Metabolizzato le dimissioni, In serata è stato subito ufficializzato Salipante Nicola come nuovo tecnico e già da Domenica dovrebbe essere in panchina. Per lui è un ritorno avendo nella stagione 2016/2017 riportato il Santa Marinella in promozione dopo un solo anno di purgatorio. Il neo tecnico rossoblu dopo la parentesi negativa dello scorso anno alla Csl Soccer di Civitavecchia, da pochi giorni era diventato responsabile dell’area tecnica del Cerveteri Calcio, ma sia la chiamata del campo che quella per condurre il Santa Marinella in Promozione (categoria che aveva conquistato nella stagione2016/2017 senza averla potuta disputare l’anno successivo) non ha saputo dir di no. “Ringrazio Il Presidente del Cerveteri calcio e i dirigenti, per avermi agevolato nel passaggio al Santa Marinella, allo stesso tempo ringrazio i dirigenti rossoblu che hanno voluto richiamarmi alla guida del Santa Marinella. Ho tanto entusiasmo conosco quasi tutti i calciatori, e spero ovviamente di far bene come lo stava facendo il mio predecessore”.

A parte questo cambiamento la dirigenza con piacere comunica che lo staff tecnico rimane invariato, la parte atletica sarà seguita dall’insostituibile preparatore atletico Orlandi Antonio, mentre i portieri saranno seguiti sempre dall’ex portierone santamarinellese Giustiniani Fabio”.