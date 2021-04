Calcio, Salipante entra nello staff tecnico di Mariani al Cerveteri

"Sono onorato di poter seguire un allenatore stimato come Mariani in un'avventura decisamente affascinante"

La ASD Città di Cerveteri comunica di, aver inserito nei quadri tecnici, il noto agente Fifa oltre che qualificato mister Nicola Salipante.

L’ex Santa Marinella ricoprirà, in verde azzurro, il ruolo di collaborare tecnico diretto del tecnico Alberto Mariani: in pratica, Salipante, sarà anche l’allenatore in seconda del Città di Cerveteri.

“Sono onorato di poter seguire un allenatore stimato come Mariani in un’avventura decisamente affascinante. Domenica, seppur da una posizione purtroppo defilata, ho avuto modo di seguire la partita contro l’Aranova: abbiamo perso ma c’è parecchio da recriminare anche se ora è inutile piangere sul latte versato. Dobbiamo voltare immediatamente pagina e guardare con fiducia alla gara interna che disputeremo col Fiumicino al Galli. Per questa opportunità che mi è stata data ringrazio, oltre ovviamente ad Alberto (Mariani ndr) anche il presidente Fabio Iurato ed il direttore sportivo Sandro Fabietti: quest’ultimo è un uomo di calcio lungimirante con cui ho instaurato subito un rapporto anche puramente amichevole eccezionale”.

Queste le prime parole di Nicola Salipante già al lavoro, da questo pomeriggio, con la squadra, in funzione della seconda giornata di campionato”.