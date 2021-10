Calcio, sabato di campionato per il Civitavecchia

Il Civitavecchia anticipa al sabato la quarta giornata di Eccellenza. I nerazzurri ricevono domani, ore 15.30 al Tamagnini, l’Ottavia. Gara in cui per il team di Castagnari sarà vietato sbagliare. Partenza da brivido per la Vecchia, dopo aver primeggiato in casa del Vescovio è stata costretta poi allo stop dalla W3 e dall’Aranova. Tre punti in classifica dopo l’ultima di campionato che hanno ulteriormente allontanato la compagine diretta da Castagnari dalla vetta. Se deve esserci una scossa tutto passa dalla gara con l’Ottavia. Di fronte ci sarà un avversario ancora più in difficoltà sul fattore numerico, visto che di punti ne ha uno solamente uno. Partenza col freno tirato per i romani che hanno mosso la classifica solo nell’ultimo turno, grazie al pareggio interno contro il Fiumicino 1926. Dopo aver lasciato sul campo i tre punti all’Astrea all’esordio e alla Boreale la settimana successiva si sono rimessi in carreggiata. Castagnari non recupera Serpieri, probabilmente andrà in panchina, con la squalifica di Funari che lo obbligherà probabilmente a ridisegnare l’undici iniziale.