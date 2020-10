Calcio, riscatto Civitavecchia e Ladispoli. La Corneto si conferma

Seconda giornata di Eccellenza e primo successo per Civitavecchia e Ladispoli. Si conferma la Corneto Tarquinia che vince ancora mentre va ko il Città di Cerveteri.

CIVITAVECCHIA: Al Tamagnini buona la prima in casa per i nerazzurri che battono per 2-0 il Fiumicino. Pratica archiviata nella ripresa grazie a Catracchia, con la complicità di Giacinti, e Cerroni con due colpi di testa. I due attaccanti erano già stati decisivi domenica scorsa nel pareggio con il Cerveteri e stavolta regalano i 3 punti ad una squadra alle prese con i tanti infortuni.

2a Eccellenza girone A

Civitavecchia Calcio 1920 2 vs Fiumicino 1926 0

Marcatori 9’st Catracchia, 25’st Cerroni

Ammonizioni Liberati, Marzi, Ferrari, Benedetti,

Espulso Marzi

CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 PANCOTTO BELLUMORI (40’st Mancini) FUNARI BEVILACQUA SERPIERI FATARELLA LIBERATI (28’st Grossi) TOLLARDO (34’st MASTROPIETRO) CATRACCHIA (13’st Cerroni) LA ROSA FRANCESCHI (43’st Biferali) Panchina TRAVAGLINI BIFERALI MANCINI LEONE PALUMBO GROSSI MASTROPIETRO GRAVINA CERRONI Allenatore P. Caputo

FIUMICINO 1926 MOLON FERRARI (28’st D iorio3) CAMANNI (Ferrentino3) BENEDETTI BOVE GIACINTI PARINI (34’st Poliaini) MUNARETTO REI (22’st Migliorini) CLEMENTUCCI (17 st De Nicolò) MARZI Panchina GATTELLA FINCATO POLISINI D IORIO DE NICOLÒ’ MIGLIORINI CICCOTE’ FERRENTINO DI FIANDRA Allenatore A Fascione

LADISPOLI: Tutto facile per la squadra di Scorsini che piega per 3-0 all’Angelo Sale l’Atletico Vescovio. Anche i rossoblù dopo un primo tempo non brillante hanno travolto gli avversari nella ripresa e ottenuto tre punti grazie alle reti di Nuti, Tabarini e Teti e si portano a quota 4 in classifica.

CORNETO TARQUINIA: Rimane a punteggio pieno la squadra di Centioni che supera per 4-1 in trasferta il Campus Eur. Non è stato semplice come potrebbe suggerire il risultato perchè nel primo tempo la Corneto è andata sotto. Ripresa di altissimo livello e vittoria trovata grazie alla doppietta di Monteforte, al gol di Lupi e ad un autogol.

CITTA’ DI CERVETERI: Primo ko invece per il Cerveteri che dopo il pareggio contro il Civitavecchia perde 1-0 a Pomezia. L’impegno era proibitivo visto che il team del nuovo allenatore Mariani se la vedeva con una delle favorite per i primi posti della classifica.