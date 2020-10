Calcio, rinviate le gare Csl-Passoscuro e Santa Marinella-Tolfa

Non si giocheranno domani i match che dovevano vedere in campo Csl Soccer, Santa Marinella e Tolfa

Sarà un weekend senza gare per le squadre locali che militano in Promozione. La Asl Roma 4 ha infatti deciso di bloccare le attività di Csl Soccer e Santa Marinella, squadre che nelle ultime due settimane hanno giocato contro il Canale Monterano che ha 3 casi di Covid-19 tra le proprie fila. Rinviate a data da destinarsi quindi i match tra la Csl Soccer e il Passoscuro e tra il Santa Marinella e il Tolfa, che curiosamente dovevano disputarsi entrambi al Tamagnini domani. Una decisione che può essere condivisibile per cercare di limitare più possibile la diffusione del virus in questo momento delicato, ma presa sicuramente con qualche giorno di ritardo, alla vigilia delle due partite.