Calcio, rinviata la partita fra Cerveteri e Parioli

Niente turno per l’Epifania per il Città di Cerveteri. La squadra allenata dal tecnico Marco Ferretti infatti giovedì non scenderà in campo all’ “Enrico Galli” contro il Parioli Calcio nella prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza a causa di un focolaio Covid emerso durante i tamponi fatti il 2 gennaio alla ripresa degli allenamenti. Tante comunque le partite che non si disputeranno giovedì visto che su 64 partite, fra Eccellenza, Promozione e Juniores A, 29 verranno rinviate.