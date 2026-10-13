Per il Quartiere Campo dell’Oro c’è subito la possibilità di dimenticare il brutto periodo che sta vivendo nel campionato di Promozione. I civitavecchiesi allenati da Nello Savino domani saranno di scena sul campo della Nuova Pescia Romana, con calcio d’inizio alle 15.30, nel ritorno dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il risultato di 2-0 con cui il Qco ha vinto all’andata non lascia tranquilli vista anche la forma differente delle due squadre evidenziata in questo inizio di stagione con la Pescia Romana che è una delle sorprese positive e i civitavecchiesi che al contrario sono ultimi in campionato e ancora fermi a zero punti. In Coppa però finora il Qco ha vinto entrambe le partite giocate e spera di confermarsi anche domani per accedere ai sedicesimi di finale.