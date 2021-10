Calcio, Promozione: weekend perfetto per le locali

E’ stata una domenica di sole vittorie per le squadre locali quella valida per la quarta giornata di Promozione. A prendersi la scena questa settimana è stato il Tolfa che dimostra di aver trovato la marcia vincente voluta da Fracassa. I collinari si sono imposti con un netto 4-1 sul campo dell’Atletico Soccer Academy, fino a ieri primo e imbattuto, grazie alle reti di Mojoli, Simone e Matteo Trincia e Pomponi. Vince ancora anche il Nuovo Borgo San Martino che ha ottenuto i tre punti espugnando il campo del Tuscania. In rete per gli ospiti Paraschiv e Antonangeli oltre ad un autogol. E sorride anche il Santa Marinella che al Tamagnini si sono imposti per 3-1 sul Carbognano. Per i padroni di casa reti di Pagliuca, su calcio di rigore, Gallitano e Di Fiandra. In classifica il Borgo San Martino è adesso secondo con 10 punti, il Tolfa si trova ad una lunghezza di distanza a quota 9 mentre il Santa Marinella si porta a metà classifica con 6 punti.