Calcio, Promozione: vietato fermarsi per le squadre locali

Vogliono continuare la corsa verso l’alto le tre formazioni locali di Promozione. Si gioca domani l’undicesima giornata, importante per le ambizioni di classifica di Tolfa, Nuovo Borgo San Martino e Santa Marinella. Alle ore 11 trasferta non semplice per i collinari che faranno visita ad un Carbognano ferito e senza allenatore. Il Tolfa è secondo a -4 dalla capolista Antica Aurelio e non può fallire. Stesso orario per il match interno al Fronti del Santa Marinella. La squadra di Salipante è in un buon momento e deve sfruttare la partita con il fanalino di coda Pianoscarano per rimanere nelle zone alte della classifica. Chiude il difficile match in programma alle 15 tra Borgo San Martino e Pescia Romana. I padroni di casa sono terzi a quota 21 mentre gli ospiti sesti con 16 punti e vincere vorrebbe dire staccarsi ulteriormente dalle rivali.