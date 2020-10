Calcio, Promozione: tornano in campo Santa Marinella e Tolfa

Quinta giornata di Promozione che vedrà impegnate domani tutte e 3 le squadre locali. La prima a scendere in campo sarà la Csl Soccer che alle 11.15 al Tamagnini ospiterà il Fregene Maccarese. Gara tra due squadre che non hanno giocato tutte le partite a propria disposizione, tre per i civitavecchiesi, solo due per gli aeroportuali e tra due formazioni simili divise da un solo punto in classifica con la Csl che vuole vincere per scavalcare i rivali. Il tecnico Pallassini dovrà però far fronte alle tante assenze che lo priveranno di Galli, Gibaldo, Pappalardo, Saraceno, Delogu, Barzellotti e Del Duchetto. Alle 14.30 sarà la volta del Santa Marinella del neo tecnico Salipante che ospiterà, sempre al Tamagnini, la Sorianese. Match che sulla carta vede favoriti i padroni di casa che però non hanno giocato le ultime due gare di campionato in programma mentre gli avversari le hanno disputate tutte, un fattore questo da tenere in considerazione. Stessa situazione anche per il Tolfa che torna in campo domani dopo due settimane di stop. I collinari, fermi a quota 1 ma con sole due gare all’attivo, ricevono alle 14.30 il Montefiascone, formazione che in classifica ha 4 punti avendo giocato 3 partite. Un’occasione ghiotta per il team di Pacenza di rilanciarsi e pensare positivo.