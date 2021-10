Calcio, Promozione: sorride il Santa Marinella, ko il Tolfa

Buona la prima per l'undici di Salipante che vince in trasferta. Debutto interno amaro invece per la squadra di Fracassa

Prima giornata dal sapore agrodolce per le squadre locali impegnate nel campionato di Promozione. Esordio esterno con successo per il Santa Marinella (foto Filippo Marotta) che ha espugnato il campo del Passoscuro vincendo 1-0. In gol Ciro Di Fiandra. Debutto amaro invece per il Tolfa che allo Scoponi ha ceduto per 1-0 all’Antica Aurelio, una delle squadre candidate alla vittoria finale. Decisiva la rete arrivata al minuto 10 della ripresa e siglata da Cuscianna. Primi 3 punti per il Santa Marinella, il Tolfa proverà a riscattarsi già domenica prossima.