Calcio, Promozione: Santa Marinella a valanga. Bene anche il Tolfa. Pareggio per il Cerveteri

Quinta giornata di andata con sette punti conquistati per le compagini locali scese in campo. Ad aver raccolto bottino pieno sono state il Santa Marinella e il Tolfa che sul proprio campo affrontavano le ultime due squadre della classifica con zero punti. I primi hanno letteralmente travolto il Castel S. Elia L. Graziosi vincendo la sfida con un rotondo 8 a 0 (tre gol di Tabarini, due di Gallitano poi Melara, Gaudenzi e Nobile) mentre i collinari hanno battuto 2 a 0 (gol di Imperiale e Moretti) il Canale Monterano Calcio. Più difficile la prova del Città del Cerveteri che nel big match in casa del Roncigliano trova il pareggio al 90′ con Toscano terminando la gara 1 a 1.

In classifica il Santa Marinella è secondo con 11 punti, il Cerveteri quinto con 8 (ma una gara da recuperare) insieme al Tolfa