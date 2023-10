Calcio, Promozione: pareggi in trasferta per Tolfa e Santa Marinella

Tornano a casa con solo un punto il Tolfa e il Santa Marinella che domenica sono state impegnate in trasferta nella quarta giornata di andata del campionato di Promozione. Collinari fermati sul 2 a 2 in casa dell’Ostiantica Calcio. Succede tutto nel primo tempo con i collinari in vantaggio con Pasquini ma poi subiscono il pareggio e il sorpasso dei padroni di casa. Ci pensa ancora Pasquini a trovare la via della rete per il 2-2 che durerà anche per tutto il secondo tempo. Con un gol a testa invece è terminata la prova dei santamarinellesi sul terreno di gioco del DuepigrecoRoma. Ci pensa a Nobile a segnare nel primo tempo la momentanea rete del vantaggio ospite alla quale i romani rispondono a dieci minuti dalla fine.

In classifica il Santa Marinella resta terzo con otto punti, il Tolfa è ottavo con cinque punti mentre il Città di Cerveteri, che non è sceso in campo per il turno di riposo, è fermo al quarto posto con sette punti.