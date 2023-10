Calcio, Promozione: impegni in trasferta per Tolfa e Santa Marinella

Collinari in campo ad Ostia mentre i rossoblù saranno di scena a Roma. Fermo il Città di Cerveteri per il turno di riposo

Quarta giornata di andata del torneo di Promozione in programma domani con in campo solo Tolfa e Santa Marinella mentre il Città di Cerveteri è fermo per il turno di riposo. Collinari che alle 11 saranno ospiti dell’Ostiantica Calcio 1926 mentre i santamarinellesi alla stessa ora giocheranno sul campo del DuepigrecoRoma.