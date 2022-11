Calcio, Promozione: il Santa Marinella vuole superare l’ostacolo Ottavia

Si gioca domani la quinta giornata del campionato di Promozione. Al Fronti di Santa Marinella, ore 11, si giocherà il big match di giornata tra i padroni di casa e l’Ottavia. Da una parte ci sarà la squadra di Salipante seconda in classifica con 9 punti, dall’altra la prima della classe che non ha ancora mai perso nè subito gol. Una sfida quindi decisamente complicata per i santamarinellesi che però vogliono fare il colpaccio che permetterebbe di scavalcare gli avversari di domani. Sempre alle ore 11 in campo anche Tolfa e Borgo San Martino. I biancorossi di Fracassa fanno visita al Carbognano in una gara da vincere a tutti i costi per portarsi nei primi posti della classifica dopo un inizio difficile. Trasferta ad Aranova per il Borgo a caccia dell’impresa. I padroni di casa sono infatti tra le favorite per il salto di categoria ma al momento hanno gli stessi punti, 5, dei cerveterani.