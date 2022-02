Calcio, Promozione: il girone di ritorno inizia con un big match

Prima giornata di ritorno del campionato di Promozione con annesso big match per le squadre locali. Il clou ci sarà alle ore 11 quando la capolista Antica Aurelio riceve il Tolfa che accusa un punto di ritardo. Un match fondamentale con i collinari decisi a riscattare il ko dell’andata e provare il sorpasso in testa alla classifica. Stesso orario per la gara che vedrà il Santa Marinella ospitare al Fronti il Passoscuro. Padroni di casa che vogliono i tre punti contro la formazione quartultima in graduatoria. Alle 15 sarà l’ora del Nuovo Borgo San Martino che ospita il Montefiascone all’Angelo Sale. Anche in questo caso favori del pronostico tutti dalla parte dei padroni di casa che hanno 11 punti in più degli ospiti.