Calcio, Promozione: è l’ora dei derby

Doppio derby valido per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione. Domani al Gagliardini, ore 11, ci sarà l’attesissima sfida tra Csl Soccer e Città di Cerveteri. Tanti ex tra campo, panchina e tribuna: Siani da una parte, Trebisondi, Gaudenzi, Fracassa, Di Raimondo e D’Aponte dall’altra. Gara che vedrà i civitavecchiesi penultimi e gli ospiti invece primi in classifica ma come tutti i derby sarà aperta ad ogni risultato. All’andata finì 4-0 per il Cerveteri ma in casa Csl Soccer non c’era ancora Sperduti. Allo Scoponi, ore 15, l’altra stracittadina di giornata tra Tolfa e Santa Marinella. La posizione di classifica vede i collinari quinti con 34 punti e i santamarinellesi undicesimi a quota 21. Se la classifica vede favoriti i padroni di casa, il momento è favorevole agli ospiti che nelle ultime giornate sono usciti dalla zona playout mentre il Tolfa è reduce da due ko. Anche in questo caso sarà come sempre il campo a parlare.

