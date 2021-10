Calcio, Promozione: allo Scoponi l’atteso derby tra Tolfa e Santa Marinella

Terza giornata del campionato di Promozione per le squadre locali, in campo domani. Riflettori puntati sullo Scoponi dove alle ore 15.30 si giocherà il tanto atteso derby tra il Tolfa e il Santa Marinella. Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica e proveranno a superarsi. Tra i tanti motivi di interesse c’è la sfida in panchina tra due tecnici civitavecchiesi Fracassa e Salipante ma anche il fatto che Trebisondi e Del Duchetto si ritroveranno contro l’allenatore del Tolfa con cui hanno condiviso l’esperienza alla Csl Soccer. Collinari senza Urbani e Verna, mentre il Santa Marinella si presenterà al completo, compreso l’ultimo arrivo Converso, ex Civitavecchia. Alle ore 15 al Sale di Ladispoli giocherà il Nuovo Borgo San Martino che riceverà la visita del Pianoscarano. Sfida non semplice per i padroni di casa che hanno un punto in più degli avversari e sono ancora imbattuti. In caso di nuova vittoria il Borgo San Martino si ritroverebbe nelle primissime posizioni di classifica.