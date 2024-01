Calcio, primo turno del 2024 per Civitavecchia e Ladispoli

Si torna in campo domani per la seconda giornata di Eccellenza. Turno esterno da vincere per le locali

Si torna in campo domani in Eccellenza dopo lo stop per le festività natalizie. Si gioca la seconda giornata di ritorno con in campo Civitavecchia e Ladispoli. Turno sulla carta agevole per i nerazzurri di Scudieri che alle 11.30 saranno di scena a Ciampino contro la Citizen Academy ultima in classifica. Obiettivo conquistare la quinta vittoria consecutiva per Ruggiero e compagni che vogliono iniziare al meglio il nuovo anno. E sfida importante in chiave salvezza per il Ladispoli che alle 14.30 farà visita all’Audace. Al momento i rossoblù di Puccica hanno 15 punti e gli avversari 13 e questo rende bene l’idea dell’importanza del match di domani.