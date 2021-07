Calcio, primo colpo per il Civitavecchia: arriva Luciani

Il primo colpo del emrcato del Civitavecchia è un giovane centrocampista. Si tratta di Edoardo Luciani, classe 2001 nell’ultima stagione alla Lupa Frascati.

“Il Civitavecchia Calcio 1920 – spiegano dalla società nerazzurra – è lieta di annunciare di aver acquisito per la stagione 2021/2022 le prestazioni sportive di Edoardo Luciani. Innesto importante quello di Edoardo nello scacchiere tattico di mister Castagnari, visto che si collocherà nella zona nevralgica del centrocampo e per di più andrà, essendo un 2001, a rimpinguare il tassello degli Under”.

Giocatore dotato sotto il punto di vista tecnico, strutturato fisicamente nonostante la giovane età, nelle ultime due stagioni ha militato in serie D nel Ladispoli, arrivato nel mercato di riparazione della stagione 2019/2020 ha collezionato nove presenze con un gol al debutto, per poi approdare ad inizio stagione 2020/2021 dapprima alla Corneto Tarquinia e poi, dopo lo stop, alla Lupa Frascati in cui ha giocato con continuità contribuendo in prima persona al secondo posto. Ricercato da molte società, Trastevere e Ostiamare tra tutte, ha deciso di sposare in pieno il progetto neroazzurro di Patron Presutti.

“A lui – concludono dal Civitavecchia – va il più caloroso dei benvenuti, con l’auspicio di fregiarsi a fine stagione di qualcosa che a Civitavecchia la si aspetta da anni”.