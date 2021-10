Calcio, Prima e Seconda Categoria in campo per la terza giornata

Nel girone A di Prima Categoria trasferta insidiosa per l'Allumiere mentre il Tarquinia cercherà in casa la terza vittoria. Nel gruppo D Cerveteri Calcio cercherà al "Galli" il riscatto dopo il KO di domenica. In Seconda occhi puntati sempre al "Galli" con il derby fra Etrurians e DM 84 Cerveteri. Impegni in trasferta oggi pomeriggio per San Pio e Real Tolfa e domani per il Kaysra. Riposo per il DLF

Terzo weekend di campionato di Prima e di Seconda Categoria.

Prima Categoria. Nel girone A dopo la vittoria di domenica per 2-0 alla Cavaccia contro l’Atletico Cimina domani alle 11 cercherà il bis in casa del Castel S.Elia Graziosi. A caccia del tris il Tarquinia Calcio che dopo la vittoria di misura in casa della Maremmana 1934 domani in casa alle 14,30 ospiterà il Valentano. Nel girone D voglia di riscatto per il Cerveteri Calcio che dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro il G.Castello domani alle 14,30 cercherà i tre punti al “Galli” contro la Polisportiva Ostiense.

Seconda Categoria. Nella seconda giornata a sorridere era stato solo il San Pio X che in casa aveva battuto 3-2 la Polisportiva Oriolo. Erano terminate con un pareggio il derby fra Dm 84 e DLF, la trasferta dell’Etrurians contro il Tre Croci ed il match interno fra Kaysra e Montalto. Il Real Tolfa infine aveva perso 3-1 in casa contro il Calcio Sutri. La terza giornata parte oggi pomeriggio con il San Pio alle 15 ospite della Vejanese ed il Real Tolfa alle 16 in campo in casa del Montalto. Domani occhi puntati ancora al “Galli” con il derby fra Etrurians e DM 84 Cerveteri mentre alle 11 il Kaysra sarà ospite della Polisportiva Oriolo. Turno di riposo per il DLF Civitavecchia.