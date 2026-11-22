Tutto semplice per il Civitavecchia sul campo della Sorianese. I nerazzurri si sono imposti per 5-0 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine e approfittano del pareggio della Luiss per riportarsi al secondo posto in classifica. Già nel primo tempo la squadra allenata da Colantoni è andata due volte a segno con Crocchianti e Fontana, quest’ultimo su calcio di rigore. Sempre nella prima frazione è stato espulso Di Fabio della Sorianese, Civitavecchia in scioltezza nella ripresa e altre tre volte in gol con Pane, De Costanzo e Fè. Tra le buone notizie di giornata anche il ritorno in campo di Damiani che ha giocato circa venti minuti.