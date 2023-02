Calcio, poker servito per il Civitavecchia. Vince anche il Ladispoli

Una domenica positiva per le locali. Nella settima di ritorno di Eccellenza sono arrivate due vittorie importanti e una sconfitta. Sorride il Civitavecchia che al Tamagnini travolge il Campus Eur per 4-1 e conquista il secondo successo di fila. Decisive le doppiette del solito Vittorini e di Hrustic. Splendida e fondamentale affermazione esterna per il Ladispoli che ha vinto per 3-2 sul campo del Quarto Municipio. Due volte avanti i padroni di casa ma due volte ripresi prima da Teti e poi da un autogol. A 20 minuti dal termine la rete del successo di Pietrobattista. Ancora un ko invece per il Città di Cerveteri che al Galli ha ceduto per 3-1 alla Boreale. Verdeazzurri sotto ad inizio primo tempo ma di nuovo in parità con il gol di Buffolino poco dopo. Nella ripresa le due reti degli ospiti che condannano il team di Superchi. In classifica il Civitavecchia torna secondo ma a pari punti con Boreale e Centro Primavera e a -4 punti dal primo posto, il Ladispoli esce dalla zona salvezza e si porta a quota 27 mentre il Cerveteri rimane penultimo con 21 punti.