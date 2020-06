Calcio, Pirozzi torna al Trastevere

Arriva da Roma una splendida notizia per tutti gli appassionati sportivi, anche e soprattutto per quelli civitavecchiesi. Sergio Pirozzi, ex allenatore del Civitavecchia calcio ma noto anche come Sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto e ora consigliere regionale del Lazio, ha deciso per un ritorno al passato. Pirozzi è il nuovo allenatore del Trastevere, club che milita in serie D e che lui ha allenato per un periodo nel 2016, con ottimi risultati, prima che il sisma che ha colpito anche Amatrice lo costringesse a lasciare il calcio. “Adesso però non potevo più stare lontano dal mondo calcistico” – spiega l’ex tecnico del Civitavecchia che nella stagione 2011-2012 condusse la squadra nerazzurra ad una salvezza incredibile con un girone di ritorno da prima della classe in serie D. Adesso per lui la nuova avventura romana che inizierà dal primo luglio e siamo sicuri, vista la sua bravura ma anche la sua caparbietà e grinta anche nei momenti più difficili, sarà un successo. E chissà che le strade di Pirozzi e del Civitavecchia non possano incrociarsi nuovamente proprio in serie D, visto il possibile ripescaggio della società del presidente Patrizio Presutti.