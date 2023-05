Ride il Ladispoli, piange il Città di Cerveteri. E’ arrivato il verdetto per quanto riguarda lo spareggio playout del campionato di Eccellenza. All’Angelo Sale ci sono voluti i tempi supplementari per stabilire un vincitore e a prendersi vittoria e salvezza è stato il Ladispoli che ha battuto i rivali del Cerveteri per 1-0. In rete al minuto 105 è andato il giovane Perez che con un gioiello, una sforbiciata dopo l’uscita a vuoto del portiere avversario, ha insaccato la rete decisiva. La squadra di Castagnari è sembrata più forte durante i 90 minuti regolamentari ma non è riuscita a segnare mentre il Cerveteri ha lottato su ogni pallone ma senza creare grossi pericoli. Alla fine può esultare il Ladispoli per una salvezza meritata, soprattutto grazie al suo allenatore che ha risollevato la squadra da quando è arrivato. Il Cerveteri retrocede in Promozione ma a testa altissima visti i tanti cambi di dicembre e con una rosa molto giovane e dovrà adesso provare ad allestire una squadra all’altezza per la prossima stagione.