Calcio, perdono Cerveteri e Santa Marinella. Morelli si dimette

Poche gioie per le squadre locali nel weekend di Promozione. L’unica a conquistare i 3 punti è stata il Tolfa che trova il primo successo del 2020 espugnando per 3-1 in rimonta il campo del Grifone Gialloverde. La doppietta di Trincia e il gol di Stefanini regalano un successo molto importante per la classifica. Dopo tanti mesi torna a perdere invece il Città di Cerveteri. Al Galli passa il Fregene Maccarese per 3-1. Inutile ai fini del risultato finale per i padroni di casa la rete di Trebisondi. E va ko in casa anche il Santa Marinella che al Tamagnini cede per 2-0 alla Pescia Romana. Più che il risultato in se a pesare è la decisione di mister Morelli che lascia la guida dei santamarinellesi per motivi personali. Santa Marinella che quindi dovrà cercare un nuovo allenatore in un periodo decisivo per la salvezza. Buon pari infine per la Csl Soccer che ha impattato per 1-1 a Roma contro l’Almas. Dopo il vantaggio dei padroni di casa decisiva la rete di Peveri su calcio di rigore. In classifica il Cerveteri rimane primo ma in coabitazione con il Fiumicino, il Tolfa è quinto ad un solo punto dai playoff, il Santa Marinella ha al momento un punto di vantaggio sulla zona playout mentre la Csl Soccer è sempre penultima a-3 dal terzultimo posto.

Sponsorizzato da