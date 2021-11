Calcio, per le locali un turno da sfruttare a tutti i costi

Ottava giornata di Eccellenza con sfide interessanti per le locali tutte a caccia di una vittoria per motivi diversi. Le prime a scendere in campo saranno Ladispoli e Città di Cerveteri alle ore 11. I rossoblù ospitano all’Angelo Sale il Parioli con l’obiettivo di centrare la terza vittoria consecutiva e continuare l’inseguimento alla capolista Pomezia. Cerveteri che invece farà visita al Grifone Gialloverde. Match salvezza fondamentale per i verdeazzurri che nell’ultimo turno hanno conquistato il primo punto stagionale e ora puntano a centrare la prima vittoria. Cerveteri che farà visita ad un Grifone ultimo con 0 punti e soprattutto che domenica scorsa ha perso 10-0 contro la Favl Cimini. Alle 14.30 sarà poi il turno del Civitavecchia. Al Tamagnini i nerazzurri di Castagnari ospitano l’Astrea con l’obiettivo di vincere e scavalcare i romani in classifica. Per il team civitavecchiese non sarà del match lo squalificato Funari.