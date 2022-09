Calcio, Eccellenza: per le locali subito tre test importanti

Trasferte difficili per Civitavecchia e Ladispoli che fanno visita a W3 Maccarese e Nettuno. Il Città di Cerveteri ospita il Centro Sportivo Primavera

Si gioca domani alle ore 11 la seconda giornata del campionato di Eccellenza. Per le squadre locali sarà un turno importante e difficile viste le avversarie. L’unica a giocare tra le mura amiche sarà il Città di Cerveteri che ospiterà il Centro Sportivo Primavera. I verdeazzurri, che all’esordio hanno vinto sul campo ad Anzio ma con il giudice sportivo che ha chiesto la ripetizione della gara per un errore tecnico, ricevono la squadra rivelazione della prima giornata visto che ha vinto contro la W3 Maccarese. Proprio quest’ultima squadra sarà l’avversaria del Civitavecchia, di scena ad Acilia. I nerazzurri, forti del 4-2 contro il Quarto Municipio, sfidano un’altra big del campionato per quella che sarà una verifica importante delle ambizioni civitavecchiesi. Chiude il programma di domani il Ladispoli che farà visita al forte Nettuno. I rossoblù, dopo il pareggio della prima giornata, cercheranno di portare a casa un risultato positivo contro una squadra reduce dal doppio successo tra campionato e Coppa Italia.