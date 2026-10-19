Dopo i sorrisi in Coppa Italia per il Quartiere Campo dell’Oro torna l’amarezza nel campionato di Promozione. Non si sblocca la situazione di classifica deficitaria dei civitavecchiesi che anche dalla trasferta di Tarquinia tornano a casa con nulla in mano in virtù della sconfitta per 2-1. Gara equilibrata sbloccata nel primo tempo da Cerroni per i padroni di casa. La reazione del Qco è stata buona ed ha portato alla rete di Belardinelli. Nella ripresa però a venti minuti dalla fine Quinti ha trovato il 2-1 per il Tarquinia e gli ospiti non hanno avuto la forza di reagire nuovamente. La squadra di Nello Savino rimane all’ultimo posto ancora a zero punti.