Continua la corsa vincente del Civitavecchia, arrivato al sesto successo consecutivo nel campionato di Eccellenza. La squadra allenata da Francesco Colantoni si è imposta con il risultato di 3-0 sul Grifone Gialloverde nella gara giocata al Tamagnini. Primo tempo con ritmi bassi e con i nerazzurri che hanno tenuto sempre il pallino del gioco senza però rendersi pericolosi verso la porta avversario. A dieci minuti dal termine della prima frazione però Funari ha subito fallo in area di rigore e Di Bari ha siglato il tiro dagli undici metri per l’1-0. Senza storia la ripresa con il Civitavecchia che ha chiuso subito la pratica grazie alle reti di Funari e De Costanzo e lasciato le briciole al Grifone Gialloverde, mai pericoloso dalle parti del portiere Midio. Un tris di reti e tre punti fondamentale per il Civitavecchia che tra l’altro ha dovuto fare a meno degli infortunati Tamburlani e Damiani e in corso d’opera anche del giovane Fabbri. Per Funari e compagni non ci sarà tanto tempo per festeggiare l’ennesimo successo di questo inizio di stagione perchè già mercoledì si giocherà l’andata degli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza contro il Real San Basilio.

Civitavecchia Calcio: Midio, Funari (37′ st Pane), Fatarella, Laurenzi, Toci, Madeddu (20′ st Canestrelli), Fabbri (23′ pt Spinelli), Fé, Di Bari (13′ st Gagliardi), De Costanzo (25′ st Lo Duca), Fontana. All. Colantoni.

Grifone Gialloverde: Casadei, Sansotta (1′ st Fiorentini), Giocondi, Meneschincheri, Sfavillante, Tajani, Ceesay, D’Angeli, De Iulis, Rezzi (42′ st Betti), Viola (1′ st Bosi). All. Berruti.

Reti: 36′ Di Bari (rig.), 48′ Funari, 51′ De Costanzo.

Arbitro: Dennis Marchetti di Ciampino

Note: ammoniti Viola, Meneschincheri, Di Bari, De Costanzo, Spinelli, Funari.

Spettatori: 350 circa.